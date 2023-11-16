Удар по Селидовому: ДСНС завершила проведення аварійно-рятувальних робіт
Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по місту Селидове в Донецькій області завершено сьогодні, 16 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.
"Загалом загинуло 4 особи та 3 особи постраждало", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС додали, що 17 листопада заплановано роботи з демонтажу аварійних конструктивних елементів будинку.
Обстріл багатоповерхівки у Селидовому
У ніч на 15 листопада російська армія вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених.
Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих - до двох. За даними рятувальників, ударом зруйновано цілий під'їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали вже другу добу. Під завалами може перебувати ще одна людина.
Сьогодні ДСНС повідомила, що внаслідок ворожого удару загинуло 4 людини, ще троє дістали поранення.
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