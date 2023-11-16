Удар по Селидовому: ДСНС завершила проведення аварійно-рятувальних робіт

Аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по місту Селидове в Донецькій області завершено сьогодні, 16 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Загалом загинуло 4 особи та 3 особи постраждало", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додали, що 17 листопада заплановано роботи з демонтажу аварійних конструктивних елементів будинку.

Обстріл багатоповерхівки у Селидовому

У ніч на 15 листопада російська армія вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків. Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених.

Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих - до двох. За даними рятувальників, ударом зруйновано цілий під'їзд. Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали вже другу добу. Під завалами може перебувати ще одна людина.

Сьогодні ДСНС повідомила, що внаслідок ворожого удару загинуло 4 людини, ще троє дістали поранення.