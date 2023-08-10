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Удар россиян по Запорожью: число пострадавших увеличилось, среди них есть дети

Фото: в Запорожье увеличилось количество раненых из-за обстрела россиян (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 10 августа, вечером из-за российского обстрела пострадали 16 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко в Telegram.

"К сожалению, количество раненых возросло до 16 человек, среди которых четверо - дети", - написал чиновник. 

При этом секретарь горсовета Анатолий Куртев уточнил, что среди пострадавших трехлетняя девочка и 14-летний мальчик. Девочку госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей. 

"Состояние ребенка - не тяжелое. Молимся о ее скором выздоровлении", - добавил Куртев. 

Обстрел Запорожья

Напомним, сегодня, 10 августа, вечером российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по Запорожью. Под их атакой находился объект гражданской инфраструктуры. 

Согласно последней информации, было известно об 11 раненых в результате инцидента. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы. 

При этом президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на происшествие. Он подчеркнул, что наша страна выстоит, а российский террор проиграет

 

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