Удар россиян по Запорожью: число пострадавших увеличилось, среди них есть дети

В Запорожье сегодня, 10 августа, вечером из-за российского обстрела пострадали 16 мирных жителей, в том числе четыре ребенка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Юрия Малашко в Telegram.
"К сожалению, количество раненых возросло до 16 человек, среди которых четверо - дети", - написал чиновник.
При этом секретарь горсовета Анатолий Куртев уточнил, что среди пострадавших трехлетняя девочка и 14-летний мальчик. Девочку госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.
"Состояние ребенка - не тяжелое. Молимся о ее скором выздоровлении", - добавил Куртев.
Напомним, сегодня, 10 августа, вечером российские оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер" по Запорожью. Под их атакой находился объект гражданской инфраструктуры.
Согласно последней информации, было известно об 11 раненых в результате инцидента. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы.
При этом президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на происшествие. Он подчеркнул, что наша страна выстоит, а российский террор проиграет.
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