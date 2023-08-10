Удар росіян по Запоріжжю: кількість постраждалих збільшилася, серед них є діти

У Запоріжжі сьогодні, 10 серпня, ввечері через російський обстріл постраждали 16 мирних жителів, у тому числі чотири дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Запорізької ОВА Анатолія Куртєва в Telegram.
"На жаль, кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо - діти", - написав чиновник.
При цьому секретар міськради Анатолій Куртєв уточнив, що серед постраждалих трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик. Дівчинку госпіталізували, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.
"Стан дитини - не важкий. Молимося про її швидке одужання", - додав Куртєв.
Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, увечері російські окупанти вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по Запоріжжю. Під їхньою атакою знаходився об'єкт цивільної інфраструктури.
Згідно з останньою інформацією, було відомо про 11 поранених внаслідок інциденту. Наразі на місці події працюють рятувальні служби.
Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на подію. Він наголосив, що наша країна вистоїть, а російський терор програє.
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