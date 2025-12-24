Удар россиян по ТЭЦ оставил часть Харькова без горячей воды, есть проблемы с отоплением
После российских ударов по ТЭЦ часть жителей Харькова осталась без горячей воды. Также проблемы наблюдаются с отоплением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет в Telegram.
В горсовете предупредили, что из-за ракетных ударов по энергетической инфраструктуре в Харькове существенно уменьшилась мощность одного из объектов теплоснабжения города.
По состоянию на сейчас продолжаются ремонтные работы, чтобы определить степень повреждения оборудования и дальнейшие шаги для восстановления.
"В этой связи вынуждено прекращены поставки горячей воды части потребителей в Холодногорском, Новобаварском, Шевченковском и Киевском районах", - отметили в горсовете.
Также для жителей этих районов снижена температура теплоносителей.
Специалисты совершают переключение на автономные источники теплоснабжения, где это возможно.
"Этот шаг необходим для обеспечения циркуляции воды в системе и предотвращения размораживания сетей. После определения масштаба повреждений аварийные бригады приступят к восстановительным работам", - сказано в сообщении городского совета.
Удары по ТЭЦ под Харьковом
Напомним, сегодня, 24 декабря, российские оккупанты нанесли серию ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова.
После этого мэр Харькова Игорь Терехов предупредил о том, что город был вынужден перейти в режим "энергетического острова".
Также позже стало известно, что в Харькове и Харьковском районе из-за российских ракетных ударов погиб один человек. Также были пострадавшие.