Головна » Бізнес » Енергетика

Удар росіян по ТЕЦ залишив частину Харкова без гарячої води, є проблеми з опаленням

Харків, Середа 24 грудня 2025 17:34
Удар росіян по ТЕЦ залишив частину Харкова без гарячої води, є проблеми з опаленням Ілюстративне фото: у Харкові почалися проблеми з водою та опаленням після ударів РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Після російських ударів по ТЕЦ частина жителів Харкова залишилася без гарячої води. Також проблеми спостерігаються з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду в Telegram.

У міськраді попередили, що через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об'єктів теплопостачання міста.

Станом на зараз тривають ремонтні роботи, щоб визначити ступінь пошкодження обладнання та подальші кроки для відновлення.

"У зв'язку з цим вимушено припинено постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах", - зазначили в міськраді.

Також для жителів цих районів знижено температуру теплоносіїв.

Фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання, де це можливо.

"Цей крок необхідний для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи", - ідеться в повідомленні міської ради.

Удари по ТЕЦ під Харковом

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, російські окупанти завдали серію ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова.

Після цього мер Харкова Ігор Терехов попередив про те, що місто було змушене перейти в режим "енергетичного острова".

Також пізніше стало відомо, що в Харкові та Харківському районі через російські ракетні удари загинула одна людина. Також були постраждалі.

Харків Війна в Україні Ракетний удар
