Удар росіян по ТЕЦ залишив частину Харкова без гарячої води, є проблеми з опаленням
Після російських ударів по ТЕЦ частина жителів Харкова залишилася без гарячої води. Також проблеми спостерігаються з опаленням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду в Telegram.
У міськраді попередили, що через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об'єктів теплопостачання міста.
Станом на зараз тривають ремонтні роботи, щоб визначити ступінь пошкодження обладнання та подальші кроки для відновлення.
"У зв'язку з цим вимушено припинено постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах", - зазначили в міськраді.
Також для жителів цих районів знижено температуру теплоносіїв.
Фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання, де це можливо.
"Цей крок необхідний для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи", - ідеться в повідомленні міської ради.
Удари по ТЕЦ під Харковом
Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, російські окупанти завдали серію ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова.
Після цього мер Харкова Ігор Терехов попередив про те, що місто було змушене перейти в режим "енергетичного острова".
Також пізніше стало відомо, що в Харкові та Харківському районі через російські ракетні удари загинула одна людина. Також були постраждалі.