Удар росіян по ТЕЦ залишив частину Харкова без гарячої води, є проблеми з опаленням

Після російських ударів по ТЕЦ частина жителів Харкова залишилася без гарячої води. Також проблеми спостерігаються з опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду в Telegram .

У міськраді попередили, що через ракетні удари по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об'єктів теплопостачання міста.

Станом на зараз тривають ремонтні роботи, щоб визначити ступінь пошкодження обладнання та подальші кроки для відновлення.

"У зв'язку з цим вимушено припинено постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах", - зазначили в міськраді.

Також для жителів цих районів знижено температуру теплоносіїв.

Фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання, де це можливо.

"Цей крок необхідний для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи", - ідеться в повідомленні міської ради.