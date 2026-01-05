Удар РФ по заводу США в Днепре показал ее геополитическую несостоятельность, - ЦПД

"Российский удар по заводу американской компании Bunge в Днепре не был случайным, потому что атаки россиян на американский бизнес в Украине начинают носить системный характер", - отметил он.

Коваленко напомнил о похожих атаках на азербайджанский бизнес в Украине, когда РФ "получала дипломатические пощечины" от Баку.

"Сейчас РФ не смогла защитить Мадуро в Венесуэле и Москва в очередной раз продемонстрировала ее геополитическую несостоятельность. Сразу же состоялся такой удар", - говорится в его заметке.

Руководитель ЦПД СНБО сравнил РФ с "мелкой шавкой, которая лает на слона". Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин превратил страну-агрессора в "мелкую, геополитическую шавку и сырьевой придаток Китая".