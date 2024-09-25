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Удар РФ по Запоріжжю: в одному з районів знищені будинки, шість людей постраждали

Середа 25 вересня 2024 00:25
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Удар РФ по Запоріжжю: в одному з районів знищені будинки, шість людей постраждали Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 24 вересня, російські загарбники вкотре завдали удар по Запоріжжю. Внаслідок атаки зафіксовано знищені будинки, шестеро людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він повідомляв, що о 21:23 для міста існувала загроза застосування ворогом керованих авіаційних бомб (КАБів). Після цього, у місті о 21:32 та 21:52 було чути звуки вибухів.

Пізніше Федоров уточнив, що у Комунальному районі Запоріжжя внаслідок російської атаки зруйновані приватні будинки. Крім того, відомо про шістьох людей.

"За попередньою інформацією, всі мешканці міста Запоріжжя врятовані. Чотири мешканці Запоріжжя відмовились від госпіталізації, їм медики надали допомогу безпосередньо на місці. Сьогодні два мешканці госпіталізовані в міські та обласні лікувальні заклади. Я впевнений, що лікарі нададуть допомогу", - розповів Федоров.

Оновлено о 00:27

За словами Федорова, кількість постраждалих збільшилася до 7. Зокрема, троє поранених у лікарні. Четверо від госпіталізації відмовилися.

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