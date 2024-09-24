Удар РФ по Запорожью: один человек погиб, 6 получили ранения, среди них 2 детей
Один человек погиб и еще 6 человек, среди которых 13-летняя девушка и 15-летний парень, ранены в результате российских атак по Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова и ГСЧС.
По данным ГСЧС, травмы получили 4 человека, среди них 2 ребенка.
Там сообщили, что 23 сентября после 21:00 в течение двух часов РФ нанесла серию авиаударов по областному центру.
Враг ударил по частному сектору. Произошло разрушение жилого дома, еще один полностью уничтожен.
Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения, гаража и открытой территории. В ходе ликвидации последствий волонтеры вывели из разрушенного дома собаку и передали соседям.
Всего к работам привлекалось 67 спасателей и 13 единиц техники.
По данным Федорова, за сутки оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. Поступили 314 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Напомним, 23 сентября поздно вечером россияне атаковали с воздуха Запорожье. Полиция сообщала о 5 раненых.
Предыдущая авиационная атака россиян на город произошла 22 сентября около 23:00. Были повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. Пострадали 22 человека, среди которых двое детей.
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