Удар РФ по Запорожью: один человек погиб, 6 получили ранения, среди них 2 детей

Один человек погиб и еще 6 человек, среди которых 13-летняя девушка и 15-летний парень, ранены в результате российских атак по Запорожью.

По данным ГСЧС, травмы получили 4 человека, среди них 2 ребенка.

Там сообщили, что 23 сентября после 21:00 в течение двух часов РФ нанесла серию авиаударов по областному центру.

Враг ударил по частному сектору. Произошло разрушение жилого дома, еще один полностью уничтожен.

Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственного сооружения, гаража и открытой территории. В ходе ликвидации последствий волонтеры вывели из разрушенного дома собаку и передали соседям.

Всего к работам привлекалось 67 спасателей и 13 единиц техники.

По данным Федорова, за сутки оккупанты нанесли 321 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. Поступили 314 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.