Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, среди них двое детей

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск по центру Запорожья возросло до 22 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщается, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Как рассказали в ГСЧС, в течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.