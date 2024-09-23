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Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, среди них двое детей

Запорожье, Понедельник 23 сентября 2024 20:38
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Обстрел Запорожья: количество пострадавших возросло, среди них двое детей Фото: последствия обстрела Запорожья 23 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Количество пострадавших в результате ночной атаки российских войск по центру Запорожья возросло до 22 человек. Среди них двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, среди травмированных 13 женщин, 7 мужчин и двое детей. Спасены 27 жителей города. В больнице остаются две женщины, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Как рассказали в ГСЧС, в течение дня спасатели вместе с работниками коммунальной аварийно-спасательной службы разбирали неустойчивые разрушенные конструкции с верхних этажей домов.

Ночной обстрел Запорожья

Напомним, 22 сентября около 23:00 в Запорожье раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе авиаударов.

Позже глава ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что оккупанты, вероятно, применили управляемые авиабомбы.

Атака нанесла значительные разрушения: повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частные дома, гаражи и автомобили. Россияне совершили не менее семи авиационных ударов по городу и Запорожскому району.

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