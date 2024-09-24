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Удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 6 отримали поранення, серед них 2 дітей

Вівторок 24 вересня 2024 07:54
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Удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 6 отримали поранення, серед них 2 дітей Фото: Російський удар по Запоріжжю 23 вересня (dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Один чоловік загинув та ще 6 людей, серед яких 13-річна дівчина та 15-річний хлопець, поранені внаслідок російських атак по Запоріжжю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова і ДСНС.

За даними ДСНС, травми отримали 4 людини, серед них 2 дитини.

Там повідомили, що 23 вересня після 21:00 впродовж двох годин РФ завдала серії авіаударів по обласному центру.

Ворог вдарив по приватному сектору. Сталося руйнування житлового будинку, ще один повністю знищений.

Рятувальники ліквідували займання господарчої споруди, гаражу та відкритої території. У ході ліквідації наслідків волонтери вивели зі зруйнованого будинку песика та передали сусідам.

Всього до робіт залучалось 67 рятувальників та 13 одиниць техніки.

За даними Федорова, впродовж доби окупанти завдали 321 удар по 10 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 314 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Удар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 6 отримали поранення, серед них 2 дітейУдар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 6 отримали поранення, серед них 2 дітейУдар РФ по Запоріжжю: одна людина загинула, 6 отримали поранення, серед них 2 дітей

Нагадаємо, 23 вересня пізно ввечері росіяни атакували з повітря Запоріжжя. Поліція повідомляла про 5 поранених.

Попередня авіаційна атака росіян на місто відбулася 22 вересня близько 23:00. Було пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватні будинки, гаражі та автівки. Постраждали 22 людей, серед яких двоє дітей.

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Війна Росії проти України Запоріжжя
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