Местные власти рассказали о последствиях удара по Запорожью

В результате российского воздушного удара по Запорожью в частном секторе города загорелись жилые дома. Число раненых возросло до 5, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области и секретаря Запорожского горсовета Регина Харченко, которую цитирует Суспильне .

В полиции сообщили, что в период с 22:30 по 23:00 23 сентября российская армия нанесла серию ударов по Запорожью и Запорожскому району. Тип боеприпасов устанавливается.

Предварительно, зафиксировано попадание по объектам гражданской инфраструктуры. В частном секторе горели дома и хозяйственные постройки. Полиция сообщает о погибшем мужчине и трех раненых людях, из них – один ребенок.

Секретарь Запорожского горсовета Регина Харченко сообщила о пяти раненых, среди которых 13-летняя девушка.