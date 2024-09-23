В Запорожье повторно прогремели взрывы: один человек погиб, двое ранены
Поздно вечером, 23 сентября, российские оккупанты повторно атаковали Запорожье. В частности, в городе были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.
О первых звуках взрывов сообщалось в 21:14. Тогда в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Однако атаки не закончились. Уже в 22:45 военные предупредили о пуске КАБ на Запорожье, а в 22:47 журналисты сообщили о повторных звуках взрывов.
"В Запорожье раздались повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорилось в сообщении.
Кроме того, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в 22:52 были слышны еще взрывы.
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Федоров сообщил, что во время повторных ударов враг попал по объекту критической инфраструктуры. После этого возник пожар, который оперативно погасили.
Он уточнил, что россияне ударили и по жилой застройке. По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома.
"Все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь", - добавил Федоров.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Кроме того, отметим, что военные фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские дроны.
Атака РФ на Запорожье прошлой ночью
Напомним, что 22 сентября около 23:00 в Запорожье было слышно серию взрывов. В Воздушных силах ВСУ сообщали о возможной угрозе авиаударов.
Позже глава Запорожской ОВА и Нацполиция Запорожской области сообщили, что враг, вероятно, атаковал город КАБами. В частности, в период с 22:19 до 23:04 было зафиксировано 6 ударов по городу и его окрестностям.
В результате атаки пострадали 21 человек. Известно, что повреждение получили 13 многоэтажных домов, учебные заведения, частные дома, гаражи и машины.
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