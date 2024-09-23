В Запорожье повторно прогремели взрывы: один человек погиб, двое ранены

Поздно вечером, 23 сентября, российские оккупанты повторно атаковали Запорожье. В частности, в городе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

О первых звуках взрывов сообщалось в 21:14. Тогда в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Однако атаки не закончились. Уже в 22:45 военные предупредили о пуске КАБ на Запорожье, а в 22:47 журналисты сообщили о повторных звуках взрывов.

"В Запорожье раздались повторные звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорилось в сообщении.

Кроме того, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в 22:52 были слышны еще взрывы.

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Федоров сообщил, что во время повторных ударов враг попал по объекту критической инфраструктуры. После этого возник пожар, который оперативно погасили.

Он уточнил, что россияне ударили и по жилой застройке. По предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома.

"Все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь", - добавил Федоров.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:05 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Кроме того, отметим, что военные фиксируют в воздушном пространстве Украины вражеские дроны.