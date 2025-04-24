Удар РФ по Украине - сигнал Вашингтону? Зеленский объяснил замысел Москвы
Сегодняшний массированный удар России по Украине был попыткой давления на мирных украинцев, а также на США.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.
По мнению Зеленского, российский удар не связан с его визитом в Южную Африку, хоть это, безусловно, не нравится российскому диктатору Владимиру Путину. Главе Кремля не хочется, чтобы Украина выстраивала нормальные отношения со странами Африки.
"Всегда Россия пыталась это делать. И не только на африканском континенте, к сожалению, и на других континентах. И в Латинской Америке, всюду они это делают. Они хотят эксклюзивное присутствие в вашей стране и в других странах", - добавил президент.
При этом он добавил, что Украина со своей стороны не претендует на "эксклюзивные отношения". Страна борется за право выбора в вопросах того, с кем работать, с кем быть в будущем и с кем жить. Поэтому она защищает свои права.
"А Россия понимая, что Украина стоит и защищает свои права, давит на наших людей. Давит и на Америку. С чем я еще связываю сегодняшний удар", - подчеркнул Зеленский.
Массированный удар по Украине
Напомним, сегодня, 24 апреля, ночью российские оккупанты запустили по Украине крылатые, баллистические ракеты, а также дроны-камикадзе.
Одной из основных целей врага стал Киев. По состоянию на сейчас подтверждена гибель восьми человек - из-за удара оккупантов была частично разрушена жилая многоэтажка.
Детальнее о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.
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