Удар РФ по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что с посылками и компенсациями

Последствия удара РФ по инновационному терминалу НП

"Сегодня ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу", - рассказали украинцам в компании.

Отмечается, что было уничтожено:

почти полностью - грузовой терминал НП;

частично - почтовый терминал "Новой почты".

При этом пострадали, к сожалению, люди (есть погибшие и раненые).

В НП сообщили, что в результате вражеской атаки были ранены четверо коллег:

трое сотрудников сортировочного центра;

один водитель партнера-перевозчика.

"Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает", - уточнили в "Новой почте".

Между тем погибли четверо работников:

двое работников сортировочного центра;

двое водителей партнера-экспедитора.

"Мы на постоянной связи с их семьями и предоставляем всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе НП.

В завершение клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили: "Мы свяжемся и компенсируем их стоимость".

"Сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Мы помним каждого", - подытожили в компании.

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Что известно об атаке на терминал "Новой почты"

В ночь на вторник, 13 января, армия РФ осуществила очередной удар по пригороду Харькова после того, как в ряде областей объявили угрозу баллистики. Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в регионе.

Впоследствии появилась информация о пожаре, который произошел после взрывов за Харьковом (их было слышно и в самом областном центре).

Уже вскоре СМИ сообщили о двух погибших в результате атаки и нескольких пострадавших.

Сообщалось также, что РФ ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова.

При этом в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в Telegram обнародовали видео, на котором были зафиксированы последствия вражеской атаки по пригороду Харькова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как работники ГСЧС и другие экстренные службы ликвидируют последствия удара врага.

Кроме тушения пожара и разгребания обломков на записи видно, как спасатели несут на носилках, вероятно, работника терминала "Новой почты" (его одежда видна плохо, однако она все же несколько похожа на форму работников НП).