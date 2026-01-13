Удар РФ по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что с посылками и компенсациями

Этой ночью РФ осуществила ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили о дальнейших действиях и компенсации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Facebook.
"Сегодня ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу", - рассказали украинцам в компании.
Отмечается, что было уничтожено:
При этом пострадали, к сожалению, люди (есть погибшие и раненые).
В НП сообщили, что в результате вражеской атаки были ранены четверо коллег:
"Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает", - уточнили в "Новой почте".
Между тем погибли четверо работников:
"Мы на постоянной связи с их семьями и предоставляем всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе НП.
В завершение клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили: "Мы свяжемся и компенсируем их стоимость".
"Сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Мы помним каждого", - подытожили в компании.
В ночь на вторник, 13 января, армия РФ осуществила очередной удар по пригороду Харькова после того, как в ряде областей объявили угрозу баллистики. Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в регионе.
Впоследствии появилась информация о пожаре, который произошел после взрывов за Харьковом (их было слышно и в самом областном центре).
Уже вскоре СМИ сообщили о двух погибших в результате атаки и нескольких пострадавших.
Сообщалось также, что РФ ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова.
При этом в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в Telegram обнародовали видео, на котором были зафиксированы последствия вражеской атаки по пригороду Харькова.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как работники ГСЧС и другие экстренные службы ликвидируют последствия удара врага.
Кроме тушения пожара и разгребания обломков на записи видно, как спасатели несут на носилках, вероятно, работника терминала "Новой почты" (его одежда видна плохо, однако она все же несколько похожа на форму работников НП).
Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.
Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным (по состоянию на 09:30), противовоздушной обороной было сбито или подавлено 247 целей.
При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.
Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.
Читайте также, что в целом известно о нынешней атаке РФ на Киев, Одессу, Харьков и другие города Украины.