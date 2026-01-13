RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Удар РФ по терминалу "Новой почты" под Харьковом: что с посылками и компенсациями

РФ осуществила удар по инновационному терминалу "Новой почты" под Харьковом (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ирина Костенко

Этой ночью РФ осуществила ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу "Новой почты". Клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили о дальнейших действиях и компенсации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Facebook.

Последствия удара РФ по инновационному терминалу НП

"Сегодня ночью враг совершил ракетный удар по Харьковскому инновационному терминалу", - рассказали украинцам в компании.

Отмечается, что было уничтожено:

  • почти полностью - грузовой терминал НП;
  • частично - почтовый терминал "Новой почты".

При этом пострадали, к сожалению, люди (есть погибшие и раненые).

В НП сообщили, что в результате вражеской атаки были ранены четверо коллег:

  • трое сотрудников сортировочного центра;
  • один водитель партнера-перевозчика.

"Они находятся в больнице под наблюдением медиков, их жизни ничего не угрожает", - уточнили в "Новой почте".

Между тем погибли четверо работников:

  • двое работников сортировочного центра;
  • двое водителей партнера-экспедитора.

"Мы на постоянной связи с их семьями и предоставляем всю необходимую помощь", - подчеркнули в пресс-службе НП.

В завершение клиентам, чьи посылки были уничтожены, сообщили: "Мы свяжемся и компенсируем их стоимость".

"Сочувствуем семьям погибших и пострадавших. Мы помним каждого", - подытожили в компании.

Публикация НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Что известно об атаке на терминал "Новой почты"

В ночь на вторник, 13 января, армия РФ осуществила очередной удар по пригороду Харькова после того, как в ряде областей объявили угрозу баллистики. Между тем Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели в регионе.

Впоследствии появилась информация о пожаре, который произошел после взрывов за Харьковом (их было слышно и в самом областном центре).

Уже вскоре СМИ сообщили о двух погибших в результате атаки и нескольких пострадавших.

Сообщалось также, что РФ ударила по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова.

При этом в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в Telegram обнародовали видео, на котором были зафиксированы последствия вражеской атаки по пригороду Харькова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как работники ГСЧС и другие экстренные службы ликвидируют последствия удара врага.

Кроме тушения пожара и разгребания обломков на записи видно, как спасатели несут на носилках, вероятно, работника терминала "Новой почты" (его одежда видна плохо, однако она все же несколько похожа на форму работников НП).

Напомним, в ночь на 13 января российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов.

Удары "баллистикой" противник нанес из четырех локаций по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областям.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным (по состоянию на 09:30), противовоздушной обороной было сбито или подавлено 247 целей.

При этом зафиксировано попадание баллистических ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Из-за ситуации с безопасностью и проблем с электроснабжением с задержками курсирует ряд пригородных поездов в разных областях.

Читайте также, что в целом известно о нынешней атаке РФ на Киев, Одессу, Харьков и другие города Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нова поштапосилкипослугиХарьковБизнесРакетная атака