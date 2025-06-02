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Удар РФ по спасателям в Запорожской области: резко возросло количество раненых

Иллюстративное фото: РФ ударила по спасателям в Запорожской области (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня, 2 июня, дважды атаковала спасателей и их часть в Запорожской области. Количество раненых возросло до 12 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Уже 12 раненых. За помощью обратились еще 8 спасателей, пострадавших в результате сегодняшней атаки врага. Все они госпитализированы", - написал Федоров.

По его словам, сейчас в больнице находятся 12 спасателей, один - в крайне тяжелом состоянии. Другие в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь.

Удар РФ по пожарным

Сегодня российская армия FPV-дронами ударила по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Как заявляли в ГСЧС Украины, спасатели находились в укрытии, несмотря на это в результате удара были ранены 4 человека.

Также напомним, что в ночь на 1 июня российская армия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 472 единицы. Россияне атаковали Украину семью ракетами, в том числе и баллистическими.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

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