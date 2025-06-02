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РФ дважды ударила по пожарным Запорожской области: четверо в больнице, фото

Понедельник 02 июня 2025 14:32
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РФ дважды ударила по пожарным Запорожской области: четверо в больнице, фото Фото: последствия обстрела пожарных в Запорожской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия FPV-дронами ударила по пожарно-спасательной части в одном из прифронтовых населенных пунктов Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова и ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, личный состав находился в укрытии. Однако несмотря на это в результате удара ранены 4 спасателей, еще 8 проходят обследование. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

Сначала враг нанес удар по части пожарных. А уже во время эвакуации травмированных в стабпункт, российские войска снова открыли огонь.

Под обстрел попали две пожарные машины, которые вывозили пострадавших и весь личный состав части.

Фото: последствия обстрела пожарных в Запорожской области (t.me/dsns_telegram)

"Это очередной пример сознательных и целенаправленных атак оккупантов по спасателям - людям, которые ежедневно спасают жизни других, рискуя собственной", - сообщили в ГСЧС.

По данным Федорова, враг нанес удар FPV-дронами. Четверо раненых сотрудников ГСЧС госпитализированы.

"Состояние 48-летнего спасателя врачи оценивают как крайне тяжелое. Мужчины 49, 38 и 50 лет - в состоянии средней тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь", - написал Федоров.

Удар по Украине 1 июня

Стоит напомнить, что в ночь на 1 июня российская армия выпустила по Украине рекордное количество дронов - 472 единицы. Россияне атаковали Украину семью ракетами, в том числе и баллистическими.

Во время обстрела силы ПВО обезвредили 385 средств воздушного нападения, но были и попадания.

Россия атаковала Киев и область, Житомирскую, Одесскую, Харьковскую области и Запорожье. Россияне ночью ударили по городу семью "Шахедами". Были повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Больше о последствиях массированной атаки России - в материале РБК-Украина.

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