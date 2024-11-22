Удар РФ новой баллистической ракетой был политическим сигналом, - Минобороны Эстонии

Удар России по Украине новой баллистической ракетой "Кедр" можно рассматривать как политический сигнал, ведь россияне начали использовать совсем другую систему вооружений.

Об этом глава отдела боеготовности эстонского Минобороны Герт Каю, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Кая напомнил, что России заявили, что удар новой ракетой ответом на применение Украиной западных ракет Storm Shadow и ATACMS по целям на территории России.

Он отметил, что речь идет о "том, что раньше не использовалось, совсем другой системе вооружений".

"Придет ли за этим применение чего-то подобного, пока неясно, но, вероятнее всего, это политический сигнал, потому что межконтинентальные баллистические ракеты значительно дороже других систем вооружения, которые используются ежедневно", - добавил представитель Минобороны Эстонии.

Он также отметил, что в целом боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта в Украине. Россияне продолжают продвижение, несмотря на значительные потери - в некоторых случаях они составляют одного убитого на метр отвоеванной территории.