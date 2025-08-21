"Безумный антирекорд": Зеленский о ночной атаке России по гражданским объектам
Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов. Били по предприятиям гражданской инфраструктуры, жилых домах, по нашим людям", - заметил Зеленский.
Президент отметил, что россияне потратили несколько крылатых ракет против американского предприятия на Закарпатье. По его словам, это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции.
"Производили такие привычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно. Сейчас на предприятии еще тушат пожар. По состоянию на это время известно о 15 людях, которые пострадали от этого удара. Всем им оказана необходимая помощь", - пояснил он.
Зеленский отметил, что спасатели работают и во многих других областях - от Запорожской до Волынской. Всего за ночь против Украины было применено:
- 574 ударных дронов,
- 40 ракет.
"Значительную часть удалось сбить. К сожалению, не все", - сказал он.
В то же время глава Украины подчеркнул, что на этот раз россияне нанесли удар так, как будто ничего вообще не меняется.
"Как будто нет никаких усилий мира, чтобы остановить эту войну. Нужна реакция на это. До сих пор нет ни одного сигнала из Москвы, что они действительно собираются идти на содержательные переговоры и завершать эту войну. Нужно давление. Сильные санкции, сильные тарифы. Спасибо всем, кто помогает!", - подытожил президент.
Массированная атака в ночь на 21 августа
Напомним, что в ночь на 21 августа Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив по нескольким регионам ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистическую ракету "Кинжал".
Взрывы были зафиксированы не только в столице, но и в разных областях страны, что подчеркивает масштаб ночной атаки.
Пострадали Львов и Львовская область: оккупанты использовали дроны-камикадзе и ракеты для нанесения ударов по гражданским и стратегическим объектам.
Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.
Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.
Эта атака стала очередным масштабным испытанием для украинской противовоздушной обороны. В специальном материале РБК-Украина подробно рассказывается, как Силы обороны отражали массированный удар, уничтожая ударные дроны и ракеты врага.
