Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе пожар в жилом доме, люди под завалами

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди", - написал он.

По словам городского главы, на месте удара работают спасатели и медики.

Он отметил, что в Святошинском районе госпитализировали ребенка и еще одного пострадавшего.