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Удар РФ по Киеву: в Святошинском районе пожар в жилом доме, люди под завалами

Иллюстративное фото: россияне ударили по Киеву ракетами (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 24 апреля, нанесли комбинированный удар по Киеву. В Святошинском районе начался пожар в жилом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди", - написал он. 

По словам городского главы, на месте удара работают спасатели и медики. 

Он отметил, что в Святошинском районе госпитализировали ребенка и еще одного пострадавшего. 

Удар по Киеву

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 апреля, ночью запустили по Украине ракеты и ударные беспилотники.

Позже стало известно, что Киев находится под комбинированной атакой, в том числе с применением баллистических ракет.

По состоянию на сейчас воздушная тревога из-за угрозы ударов объявлена по всей Украине.

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