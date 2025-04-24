Удар РФ по Києву: у Святошинському районі пожежа в житловому будинку, люди під завалами

"У Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди", - написав він.

За словами міського голови, на місці удару працюють рятувальники та медики.

Він зазначив, що у Святошинському районі госпіталізували дитину та ще одного постраждалого.