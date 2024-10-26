В Киеве слышны взрывы, ПВО сбивают российские дроны

Поздно вечером, 26 октября, в Киеве слышны звуки взрывов. Силы ПВО работают по дронам, которые запустила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

Отметим, что воздушная тревога в Киеве была объявлена ровно в 23:00. По состоянию на 23:20 карта тревог выглядит так.

Перед этим он сообщал, что для столицы существует угроза применения БПЛА противника.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 23:14 Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, вчера вечером, в результате попадания российского ударного беспилотника в многоэтажку в Соломенском районе Киева погибла девушка. Еще шесть человек пострадали.

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