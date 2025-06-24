Число раненых из-за удара баллистикой по Днепру и Самару превысило 160, - Зеленский

Российские оккупанты сегодня, 24 июня, нанесли ракетные ударыпо Днепру и Самару. Уже известно о более 160 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.

"На Днепровщине оказывают помощь всем, кто пострадал от удара российской баллистики. На сейчас известно о более 160 раненых. К сожалению, 11 человек погибли", - рассказал он.



По словам президента, разбор завалов продолжается, поэтому количество погибших может увеличиться.

Зеленский напомнил, что из-за удара россиян повреждено много гражданской инфраструктуры: дома, школы и даже пассажирский поезд. Около 500 пассажиров находилось внутри.

"Пять вагонов разбиты. Без жертв. Всем раненым оказана помощь. Очередной русский удар по жизни", - отметил он.

Зеленский добавил, что Россия не может производить баллистику без компонентов других стран. Также Россия не может производить сотни видов другого оружия без компонентов, оборудования и экспертизы, которой режим в Москве не владеет.

"Именно поэтому важно максимально ограничивать схемы, объединяющие Россию с сообщниками. Нужно и значительное ужесточение санкций против России", - добавил он.

По словам президента, война России против Украины - не та, в которой сложно выбрать одну сторону.

"Быть с Украиной - это защищать жизнь. Я благодарен всем, кто помогает. Просто сейчас, на днях, мы делаем все, чтобы стало больше поддержки для наших людей, для нашего государства", - рассказал он.

Обновлено 17:27

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в результате российского удара по Днепропетровской области был поврежден поезд "Одесса-Запорожье".

"В больницы Запорожья обратились 10 пассажиров этого поезда, среди них трое детей - 5 месяцев, 2 и 6 лет. Семь раненых получили помощь и лечатся дома, еще трое сейчас проходят обследование. Среди травм - минно-взрывные, осколочные и ушибы", - добавил он.