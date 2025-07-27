После новых взрывов часть Сум и области остались без света

В воскресенье, 27 июля, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

Около 13:18 Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе, а впоследствии власти подтвердили, что враг попал в критическую инфраструктуру.

"Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотников часть Сумской громады осталась без света", - сообщил Григоров.

По его словам, энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электроснабжения.