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После новых взрывов часть Сум и области остались без света

Воскресенье 27 июля 2025 15:28
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После новых взрывов часть Сум и области остались без света Фото: россияне ударили по инфраструктуре, часть общины без света (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В воскресенье, 27 июля, российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры в Сумах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

Около 13:18 Telegram-каналы сообщали о взрывах в городе, а впоследствии власти подтвердили, что враг попал в критическую инфраструктуру.

"Враг снова атаковал объекты критической инфраструктуры Сумщины. В результате атаки беспилотников часть Сумской громады осталась без света", - сообщил Григоров.

По его словам, энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электроснабжения.

Обстрелы города Сумы

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют город дронами, ракетами и авиабомбами.

В частности, днем 20 июля, враг обстрелял город дроном. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

Кроме того, к медикам обратились 7-летний мальчик и его 34-летняя мама, которые находились рядом с местом взрыва.

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Война в Украине Российская Федерация Сумы
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