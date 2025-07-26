Россия ударила по Сумской области: пострадали гражданские

Россия вечером, 26 июля ударила по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Пострадали как минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telgeram .

"Вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской громады - в Ковпаковском районе города. В результате удара пострадали гражданские", - сообщил он.

По словам Григорова, в настоящий момент известно о минимум трех пострадавших. Все раненые были доставлены в больницы.

"Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших - 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести", - добавил Григоров.