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Россия ударила по Сумской области: пострадали гражданские

Суббота 26 июля 2025 23:46
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Россия ударила по Сумской области: пострадали гражданские Фото: РФ ударила по гражданским объектам на Сумщине (facebook.com/DSNSSUMY)
Автор: Мария Рагуткина

Россия вечером, 26 июля ударила по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Пострадали как минимум три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telgeram.

"Вечером враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской громады - в Ковпаковском районе города. В результате удара пострадали гражданские", - сообщил он.

По словам Григорова, в настоящий момент известно о минимум трех пострадавших. Все раненые были доставлены в больницы.

"Медики проводят обследование и оказывают необходимую помощь. Один из пострадавших - 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести", - добавил Григоров.

Удар РФ по Сумам 26 июля

Напомним, 26 июля Россия атаковала Сумы дронами. Из-за атаки в городе были проблемы со светом и водой.

Как стало известно, удары были нанесены по объектам гражданской инфраструктуры.

Один из дронов ударил по Сумской ОВА. Административное здание было повреждено.

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