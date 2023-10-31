Удар по ПВО россиян в Крыму и обучение украинцев на ЗРК Patriot: новости за 30 октября

Вчера, 30 октября 2023 года, украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму. А в Германии началось обучение группы украинских бойцов управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Война России против Украины: последние новости

ВСУ поразили стратегический объект системы ПВО россиян на западе Крыма

Украинские бойцы успешно поразили стратегический объект системы ПВО россиян во временно оккупированном Крыму.

"В ночь на 30 октября Вооруженные силы Украины успешно поразили стратегический объект системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Также 25 октября ВСУ уничтожили систему стратегической ПВО С-400 возле временно оккупированного Луганска.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона прокомментировала успешную работу украинских войск в Крыму.

"Мы уничтожаем потенциал врага не только наступательный, но и защитный. Потому что они создали из Крымского полуострова фактически хаб военный, где накапливают свои резервы и пытаются ими маневрировать, подтягивая на материковую часть там, где страдают и нуждаются. Именно поэтому чем меньше они будут защищены, тем больше они будут уязвимы", - отметила она.

Германия начала обучение группы украинских военных на ЗРК Patriot (фото)

Германия вчера, 30 октября, приступила к обучению группы украинских бойцов управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot.

"Наша поддержка Украины продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня начинается следующая тренировка на Patriot. В ней принимает участие 61 украинский военный.

Также 10 украинских языковых медиаторов начинают многонедельный курс обучения.

РФ, вероятно, атаковала судоремонтный завод под Одессой тремя ракетами "Искандер-М", - Гуменюк

Российские войска вчера утром атаковали судоремонтный завод в Одесской области, вероятно, тремя ракетами "Искандер-М".

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", - сказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, в результате атаки подверглось разрушениям административное здание на территории завода. Повреждена также техника специализированная в соответствии с профилем предприятия.

"Мы говорим о том, что врагу не дает покоя активность приморского региона", - отметила пресс-секретарь.

Министр обороны Британии пообещал Украине оказать больше военной поддержки

Великобритания обещает оказать больше военной помощи Украине и объединить союзников, чтобы дать Киеву все необходимое.

"Путин надеется, что мир забудет о срочной необходимости поддержки Украины. Великобритания никогда этого не допустит", - говорится в заявлении министра обороны Британии Гранта Шаппса.

Он сказал, что Великобритания предоставит больше военной поддержки и объединит союзников, чтобы дать Украине то, что им нужно для победы.

"Это было мое послание вице-премьеру Александру Кубракову сегодня", - добавил глава Минобороны Британии.

Вера в победу и проблемы с контрнаступлением ВСУ: главное из статьи Time о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский твердо верит в то, что наша страна сможет одержать победу в войне против российских оккупантов. Но, в то же время, контрнаступление украинских защитников уже сталкивается с рядом проблем.

В то же время, президент Украины заявил журналистам о своей обеспокоенности тем, что глобальный интерес к войне упал.

Окружение президента в комментарии изданию рассказало, что Зеленский "чувствует себя преданным своими западными союзниками" и он "остался злым" после поездки в США. У президента говорят, что сейчас союзники оставили Украину без средств для победы.

Но, как отмечает Time, глава нашего государства пытается убедить союзников в том, что, если не остановить войну в Украине, она может распространиться.

Один из помощников Зеленского отметил в комментарии Time, что украинские военные пока не продвигаются вперед. При этом, по его словам, часть командиров фронтовых подразделений отказывается от выполнения приказов наступать, даже если их отдали из Офиса президента.

Подробнее о главном из статьи Time - в материале РБК-Украина.

Угрожают Украине. Молдова заблокировала более 30 порталов, большая часть из России

Молдова заблокировала доступ к 31 интернет-порталу из-за того, что представление их информации может вызвать напряженность и социальные конфликты. Часть этих порталов являются русскими .

Речь идет о 31 источнике онлайн-контента, который распространяет информацию, исходящую от органов государственной власти государства, находящегося в военном конфликте и признанного государством-агрессором (речь идет о России - ред.).

Также источниками информации являются физические или юридические лица, включенные в международные санкционные списки Европы, США, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Канады и Норвегии, за действия, направленные на дестабилизацию конституционного строя в Молдове или за участие в действиях, угрожающих государственности и территориальной целостности Молдовы и Украины.

В МИД прокомментировали обвинения РФ в причастности Украины к событию в Махачкале

Россия пытается обвинить Украину в причастности к происходящему в Махачкале в Дагестане. Однако они отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества.

Представитель МИД Олег Николенко отметил, что угрозы расправиться с евреями - это следствие работы российской государственной пропаганды, которая десятилетиями культивировала среди россиян чувство ненависти к другим народам.

В частности, недавно российский диктатор Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями.

"Обвинения МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане - попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Мы глубоко убеждены, что международное сообщество должно решительно реагировать на проявления расовой ненависти в России и где-либо в мире", - написал Николенко.

Кулеба заинтриговал новостями о вступлении Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до конца недели следует ожидать хороших новостей в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.

В ответ на вопрос о том, что Украина ожидает от отчета ЕС о результатах подготовки вступления в Европейский Союз Кулеба сказал, что не может разгласить детали.

"Ну, результаты и детали я разглашать не буду. Но я думаю, что с конца этой недели вы увидите события и новости, которые будут иметь положительный эффект. Украинская власть работала над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент контролировал это... Я не раз говорил, если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры о членстве в ЕС. Сейчас мы уверенно движемся к этой цели, но детали я не буду раскрывать", - сказал Кулеба.

Напомним, что свой отчет Европейский Союз должен предоставить 8-го ноября. Он будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия, и страны Западных Балкан.