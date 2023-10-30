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Германия начала обучение группы украинских военных на ЗРК Patriot (фото)

Германия, Понедельник 30 октября 2023 16:35
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Германия начала обучение группы украинских военных на ЗРК Patriot (фото) Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия сегодня, 30 октября, начала обучение группы украинских бойцов управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС Германии.

"Наша поддержка Украины продолжается", - говорится в сообщении.

Фото: Обучение (twitter.com/Team_Luftwaffe)

Отмечается, что сегодня начинается следующая тренировка на Patriot. В ней принимает участие 61 украинский военный.

Также 10 украинских языковых медиаторов начинают многонедельный курс обучения.

Германия поможет усилить украинскую ПВО

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы", - сказал президент Украины.

Позже Минобороны Германии анонсировало поставку второго зимнего пакета военной помощи для Украины. В него войдет зенитный ракетный комплекс Patriot.

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