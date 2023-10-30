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РФ, вероятно, атаковала судоремонтный завод под Одессой тремя ракетами "Искандер-М", - Гуменюк

Одесская область, Понедельник 30 октября 2023 14:06
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РФ, вероятно, атаковала судоремонтный завод под Одессой тремя ракетами "Искандер-М", - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска сегодня утром атаковали судоремонтный завод в Одесской области, вероятно, тремя ракетами "Искандер-М".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в результате атаки потерпели разрушения административное здание на территории завода. Повреждена, в том числе, техника специализированная в соответствии с профилем предприятия.

"Мы говорим о том, что врагу не дает покоя активность приморского региона", - отметила спикер.

Удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой

Российские войска утром 30 октября нанести ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области.

В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.

Также в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.

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