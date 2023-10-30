РФ, вероятно, атаковала судоремонтный завод под Одессой тремя ракетами "Искандер-М", - Гуменюк
Российские войска сегодня утром атаковали судоремонтный завод в Одесской области, вероятно, тремя ракетами "Искандер-М".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", - сказала Гуменюк.
По ее словам, в результате атаки потерпели разрушения административное здание на территории завода. Повреждена, в том числе, техника специализированная в соответствии с профилем предприятия.
"Мы говорим о том, что врагу не дает покоя активность приморского региона", - отметила спикер.
Удар РФ по судоремонтному заводу под Одессой
Российские войска утром 30 октября нанести ракетный удар по судоремонтному заводу в Одесской области.
В результате вражеской атаки четверо сотрудников предприятия получили ранения разной степени тяжести. Двое пострадавших госпитализированы в больницу.
Также в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.
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