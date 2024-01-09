Удар по Покровску: полиция показала первые кадры после обстрела РФ

Правоохранители показали видео первых минут после российского удара по городу Покровск в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

"Они первые прибывают спасать людей. Покровск. Первые минуты после жестокого преступления против гражданских", - говорится в заявлении.

Отмечается, что парамедики полиции оперативно прибыли на место удара и сразу начали поиск пострадавших, начали оказывать помощь раненым и успокаивать людей, которые находились в состоянии шока.

"Посреди хаоса и человеческого горя работают собранно и уверенно. Потому что от них зависит жизнь", - добавили в полиции.

Обстрел Покровска

Напомним, российские оккупанты в субботу, 6 января, обстреляли Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли более десяти человек, среди которых есть дети.

Вчера сообщалось, что спасатели завершили поисково-спасательные работы на местах ракетных ударов по городу Покровске и селу Ровно Покровского района Донецкой области.

Подробности вражеского обстрела и последствия можно узнать в материале РБК-Украина.