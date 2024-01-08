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Обстрел Покровского района: спасатели завершили поисковую операцию на месте удара

Понедельник 08 января 2024 20:09
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Обстрел Покровского района: спасатели завершили поисковую операцию на месте удара Фото: в Покровском районе завершили поисковые работы 8 января (t.me/Klymenko_MVS/636)
Автор: Наталья Кава

Спасатели вечером понедельника, 8 января, завершили поисково-спасательные работы на местах ракетных ударов по городу Покровске и селу Ровно Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД и главу Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина.

"Погибших искали с помощью собак, натренированных на поиск останков. Следователи осматривают найденные фрагменты тел, криминалисты изымают биологические образцы и проводят идентификацию", - говорится в сообщении.

По данным МВД, в настоящее время удалось установить 5 жертв. Из них опознаны трое погибших из села Ровно - трехлетняя девочка, ее папа и мама, 32 и 30 лет. В Покровске установлены 34-летний мужчина и 37-летняя женщина.

Криминалисты продолжают идентификацию фрагментов тел. По предварительным данным, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара.

Фото: в Покровском районе завершили поисковые работы 8 января (t.me/Klymenko_MVS/636)

Что говорит Филашкин?

По его словам, на месте трагедии найдено более 100 фрагментов человеческих тел.

"По предварительной информации, количество жертв неизменно: 11 погибших и 10 раненых. Окончательные цифры будут установлены после соответствующей экспертизы", - рассказал он.

Обстрел Покровска

Напомним, российские оккупанты в субботу, 6 января, обстреляли Покровск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли более десяти человек, среди которых есть дети.

Подробности вражеского обстрела и последствия можно узнать в материале РБК-Украина.

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