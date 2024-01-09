Удар по Покровську: поліція показала перші кадри після обстрілу РФ

Правоохоронці показали відео перших хвилин після російського удару по місту Покровськ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

"Вони перші прибувають рятувати людей. Покровськ. Перші хвилини після жорстокого злочину проти цивільних", - йдеться в заяві.

Зазначається, що парамедики поліції оперативно прибули на місце удару й одразу розпочали пошук постраждалих, почали надавати допомогу пораненим і заспокоювати людей, які перебували в стані шоку.

"Посеред хаосу і людського горя працюють зібрано і впевнено. Бо від них залежить життя", - додали в поліції.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 6 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло понад десять людей, серед яких є діти.

Вчора повідомлялось, що рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів по місту Покровську і селу Рівному Покровського району Донецької області.

Деталі ворожого обстрілу та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.