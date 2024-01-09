ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по Покровську: поліція показала перші кадри після обстрілу РФ

Покровськ, Вівторок 09 січня 2024 16:46
UA EN RU
Удар по Покровську: поліція показала перші кадри після обстрілу РФ Архівне фото: Поліція показала перші кадри після удару РФ по Покровську (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці показали відео перших хвилин після російського удару по місту Покровськ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Вони перші прибувають рятувати людей. Покровськ. Перші хвилини після жорстокого злочину проти цивільних", - йдеться в заяві.

Зазначається, що парамедики поліції оперативно прибули на місце удару й одразу розпочали пошук постраждалих, почали надавати допомогу пораненим і заспокоювати людей, які перебували в стані шоку.

"Посеред хаосу і людського горя працюють зібрано і впевнено. Бо від них залежить життя", - додали в поліції.

Обстріл Покровська

Нагадаємо, російські окупанти у суботу, 6 січня, обстріляли Покровськ Донецької області. В результаті ворожої атаки загинуло понад десять людей, серед яких є діти.

Вчора повідомлялось, що рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів по місту Покровську і селу Рівному Покровського району Донецької області.

Деталі ворожого обстрілу та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область полиция Покровск Війна в Україні
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
DAILY
Олександр Завітневич: Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Завітневич: Окремі норми законопроекту про мобілізацію зазнають суттєвих змін