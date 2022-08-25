Удар по потягу в Чаплиному: повністю зруйновані два будинки, ще 30 - пошкоджені

В результаті ракетного удару по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області 24 серпня повністю зруйновані два приватних будинки, ще 30 пошкоджені.

Про це заявив представник ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Журавльов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

За словами Андрія Журавльова, під час ракетного удару поруч зі станцією проїжджав автомобіль, в якому перебувала сім'я переселенців з Донецької області. Батьки загинули. Дитину викинуло на дорогу, де її знайшли і госпіталізували. В цілому армія РФ випустила по Чаплине вісім реактивних снарядів і ракет.

В результаті удару пожежа охопила п'ять пасажирських вагонів. Зокрема, поранення отримала провідниця. Її відкинуло на 50 метрів від епіцентру подій, жінку виявили та передали медикам.

Також пошкоджено 35 господарських будівель, знищено автомобіль, ще три машини серйозно пошкоджені. Також частково зруйновано і будівлю Укрпошти.

Ракетний удар по Чаплине 24 серпня

Раніше ми писали, що у селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи. В результаті обстрілу житлового сектора і залізничної станції загинули 25 осіб, серед них двоє дітей.

Також повідомлялося, що міністерство оборони РФ визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області.

Нагадаємо, росіяни 24 серпня завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

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