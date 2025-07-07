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Удар по областному ТЦК в Запорожье: среди пострадавших - военнослужащие роты охраны

Понедельник 07 июля 2025 15:05
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Удар по областному ТЦК в Запорожье: среди пострадавших - военнослужащие роты охраны Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В результате удара по территории Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) пострадали военнослужащие роты охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Запорожского областного ТЦК и СП.

"Пострадавшие - военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой. Двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести", - пишет областной ТЦК и СП.

В частности ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских.

В результате атаки были повреждены частные жилые дома и автомобили.

Обстрел Запорожья 7 июля

Утром российские террористы атаковали Харьков и Запорожье ударными беспилотниками. Под удар попали областные ТЦК.

В Запорожье удар дрона был зафиксирован вблизи областного ТЦК, в результате чего ранения получили военные. На местах работают экстренные службы. Также среди атакованных объектов - здание одного из университетов, в котором загорелась крыша.

Подробнее об атаке врага на Запорожье - в материале РБК-Украина.

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