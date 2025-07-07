ua en ru
Пн, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по обласному ТЦК у Запоріжжі: серед постраждалих - військовослужбовці роти охорони

Понеділок 07 липня 2025 15:05
UA EN RU
Удар по обласному ТЦК у Запоріжжі: серед постраждалих - військовослужбовці роти охорони Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок удару по території Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) постраждали військовослужбовці роти охорони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Запорізького обласного ТЦК та СП.

"Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості", - пише обласний ТЦК та СП.

Зокрема поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних.

Внаслідок атаки були пошкоджені приватні житлові будинки та автомобілі.

Обстріл Запоріжжя 7 липня

Зранку російські терористи атакували Харків та Запоріжжя ударними безпілотниками. Під удар потрапили обласні ТЦК.

У Запоріжжі удар дрона був зафіксований поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранення отримали військові. На місцях працюють екстрені служби.Також серед атакованих об’єктів - будівля одного з університетів, у якій, загорівся дах.

Детальніше про атаку ворога на Запоріжжя - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область ТЦК
Новини
Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Росіяни атакували ТЦК у Харкові та Запоріжжі, є поранені
Аналітика
Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського
Ростислав Шаправський, Уляна Безпалько Після удару по Ірану йому буде не до допомоги Росії, - інтерв'ю посла Ізраїлю Бродського