Удар по НАТО после войны в Украине: в Нидерландах оценили вероятность нападения РФ
Россия может начать ограниченную военную операцию против одной из стран НАТО после войны в Украине. Москва уже готовится к продолжительной конфронтации с Европой.
Об этом заявило Министерство обороны Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NU.nl.
По данным разведывательных служб, Европа находится в "серой зоне" между войной и миром. В самом худшем случае Кремль может решиться на ограниченные военные действия против члена Североатлантического альянса сразу после окончания боевых действий в Украине.
Из-за таких рисков правительство Нидерландов планирует поэтапно инвестировать дополнительные 20 миллиардов евро в оборонный сектор к 2035 году. Это позволит стране достичь стандарта НАТО и тратить на оборону 3,5% своего ВВП.
Ставка на беспилотные системы
Опыт войны в Украине продемонстрировал, что большинство жертв во время боевых действий вызывают удары беспилотников. Учитывая это, оборонное ведомство Нидерландов решило существенно усилить инвестиции в дроны и другие беспилотные технологии.
Согласно его плану, уже в течение следующих пяти лет более половины оперативных результатов армии страны должны достигаться именно с помощью беспилотных систем.
Напомним, Минобороны Литвы заявило, что пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к полномасштабному нападению на страны Балтии. В то же время оно признало, что уровень угрозы диверсий остается высоким.
Недавно The Guardian писало о планах страны-агрессоры устроить провокации против НАТО в ближайшее время. Согласно данным разведки, Москва стремится проверить готовность Вашингтона защищать самых маленьких членов блока, в частности, страны Балтии или Польшу.
Польский премьер Дональд Туск сообщил, что ситуация очень нестабильна и в ближайшие месяцы могут произойти различные виды эскалации.