Удар по логистике России: ВСУ поразили ключевую нефтеперекачивающую станцию на Брянщине

Как рассказали военные, в ночь на 29 августа, подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по линейно-производственной станции в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Сообщается, что данная станция перекачивает дизельное топливо через магистральные нефтепродуктопроводы, в частности для нужд российских оккупационных войск.

Возможности прокачки этого объекта составляют около 10,5 млн тонн в год.

Поражение стратегического объекта страны-агрессора было нанесено подразделениями ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем во взаимодействии с Силами специальных операций ВС Украины и Службой безопасности Украины.

На территории объекта уже зафиксирован пожар, а общие результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать действенные меры для подрыва военно-экономического потенциала российской армии, в частности ее логистических возможностей, и заставить захватчиков прекратить агрессивную войну против Украины", - отметили в Генштабе.