Россияне нанесли ракетный удар по порту в Одессе: повреждены суда, погибли сирийцы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу в Telegram.

Баллистической ракетой повреждено судно MJ PINA под флагом Барбадос. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

В результате российской атаки погибли четыре человека - граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему - 24 года. По словам Кулебы, еще два человека получили ранения: украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.



Фото: РФ повредила судно в порту Одессы (t.me/OleksiiKuleba)



Вице-премьер добавил, что также было повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

"Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореплавание было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии достигать надежного мира и безопасности", - подчеркнул Кулеба.

Обновлено в 9:13

Как уточнила прокуратура, удар был около 20:17 11 марта, предварительно, баллистической ракетой типа "Искандер-М". В результате атаки погибли четверо иностранных граждан - члены экипажа, еще один член экипажа и сотрудник порта получили ранения, доставлены в больницу.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).