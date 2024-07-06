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Удар по крейсеру "Москва" был не первым: подробности от руководителя ВМС

Суббота 06 июля 2024 21:47
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Удар по крейсеру "Москва" был не первым: подробности от руководителя ВМС Фото: крейсер "Москва" после поражения ракетой (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Эдуард Ткач

Потопивший флагман черноморского флота РФ крейсер "Москва" был не первой атакой на российские корабли. Первая попытка Украины была не очень удачной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Военно-морскими силами вице адмирала Алексея Неежпапы.

"Это был не первый пуск "Нептунов" по кораблям. У нас первый был не очень удачным. По одному из фрегатов. Во время отражения удара наших ракет российский корабль уничтожил свой самолет, который летал на прикрытии, но ушел. Он не понял, что у нас что-то есть, я так понимаю", - рассказал командующий ВМС.

Напомним, что по словам Алексея Неежпапы, в феврале-марте 2022 года Россия планировала взять Одессу в кольцо и затем высадить морской десант.

Ранее РБК-Украина сообщало, что россияне отчитались о якобы ударах по украинским самолетам на аэродроме в Кривом Роге и ЗРК Patriot вблизи Южного. Враг даже опубликовал видео с беспилотников, однако как оказалось, "достижения" РФ были атаками по макетам.

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