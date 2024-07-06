ua en ru
Сб, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по крейсеру "Москва" був не першим: подробиці від очільника ВМС

Субота 06 липня 2024 21:47
UA EN RU
Удар по крейсеру "Москва" був не першим: подробиці від очільника ВМС Фото: крейсер "Москва" після ураження ракетою (twitter.com/osinttechnical)
Автор: Едуард Ткач

Удар, який потопив флагман чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був не першою атакою на російські кораблі. Перша спроба України була не дуже вдалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Військово-морських сил віце адмірала Олексія Неїжпапи.

"Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію", - розповів командувач ВМС.

Нагадаємо, що за словами Олексія Неїжпапи, у лютому-березні 2022 року Росія планувала узяти Одесу в кільце і потім висадити морський десант.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни відзвітували про нібито удари по українських літаках на аеродромі в Кривому Розі та ЗРК Patriot поблизу Южного. Ворог навіть опублікував відео з безпілотників, проте як виявилося, "досягнення" РФ були атаками по макетам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
Росіяни відзвітували про удар по системі Patriot. Повітряні сили кажуть, що то були макети
DAILY
"Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу
Марина Григоренкоспеціально для РБК-Україна "Хлопці зі сходу просять мою каву". Історія ветерана, який розпочав власну справу