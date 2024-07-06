Удар по крейсеру "Москва" був не першим: подробиці від очільника ВМС
Удар, який потопив флагман чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був не першою атакою на російські кораблі. Перша спроба України була не дуже вдалою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Військово-морських сил віце адмірала Олексія Неїжпапи.
"Це був не перший пуск "Нептунів" по кораблях. В нас перший був не дуже вдалим. По одному з фрегатів. Під час відбиття удару наших ракет російський корабель знищив свій же літак, який літав на прикритті, але пішов. Він не зрозумів, що в нас щось є, я так розумію", - розповів командувач ВМС.
Нагадаємо, що за словами Олексія Неїжпапи, у лютому-березні 2022 року Росія планувала узяти Одесу в кільце і потім висадити морський десант.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни відзвітували про нібито удари по українських літаках на аеродромі в Кривому Розі та ЗРК Patriot поблизу Южного. Ворог навіть опублікував відео з безпілотників, проте як виявилося, "досягнення" РФ були атаками по макетам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.