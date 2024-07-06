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Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты

Суббота 06 июля 2024 20:48
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Россияне отчитались об ударе по системе Patriot. Воздушные силы говорят, что это были макеты Фото: командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне отчитались об ударах по украинским самолетам на аэродроме в Кривом Роге и ЗРК Patriot вблизи Южного, но это были макеты военной техники.

Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Несколько дней назад российские пропагандисты говорили о якобы ударе "Искандерами" по авиабазе в Кривом Роге, а сегодня "отчитались" о якобы ударе по ЗРК Patriot в районе Южного. Чтобы подкрепить свои слова, враг опубликовал видео с разведывательных дронов, однако записанные "достижения" оказались атаками по макетам.

"Демонстрирую два свежих вражеских удара "Искандерами-М", снятых с российских разведывательных БПЛА. Аэродром "Долгинцево" и район Южного - личным составом Воздушных сил успешно проведены мероприятия по пассивной обороне! Спасибо всем, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК" – написал Олещук.

Он добавил, что у врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут.

Напомним, что недавно аэроразведчики морской пехоты обнаружили и обезвредили позиции россиян. Они исследовали маршрут передвижения противника, и после того, как собрали всю необходимую информацию, нанесли удар.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерация усиливает наступательные действия на Лиманском и Покровском направлениях.

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