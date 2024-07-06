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РФ хотела взять Одессу в кольцо и потом высадить морской десант, - командующий ВМС

Одесса, Суббота 06 июля 2024 18:59
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РФ хотела взять Одессу в кольцо и потом высадить морской десант, - командующий ВМС Фото: враг планировал взять Одессу в кольцо (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне планировали высадку морского десанта под Одессой в феврале-марте 2022 года, однако лишь в случае решительного успеха на суше, в Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Военно-морскими силами вице-адмирала Алексея Неежпапы.

"Морская десантная операция, как правило, это не основной вид операций при полномасштабных боевых действиях. Это вспомогательная операция на приморском направлении. Для ее проведения противник сначала должен был достичь успеха на суше. Не овладеть Николаевом, хотя это тоже было в его планах, а обойти его с севера, чтобы взять Одессу в кольцо. И вот тогда имело смысл делать высадку", - рассказал командующий Военно-морских сил.

По данным Неижпапа, эти планы сорвала украинская 80-я десантно-штурмовая бригада, которая остановила российскую колонну под Вознесенском.

По его словам, с начала полномасштабной агрессии вражеский флот вел у побережья Одесской области демонстрационные действия. Он сформировал группировку десантных кораблей с полным бригадным комплектом морской пехоты.

Были там и корабли огневой поддержки, обеспечения, группа изоляции района боевых действий: противник остерегался НАТОвских кораблей.

Напомним, что этой весной сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили агентурную группу ФСБ России, занимавшуюся разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области.

В частности, фигуранты "сливали" координаты объектов железнодорожной инфраструктуры, удары по которым должны частично остановить движение поездов в регионе.

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