Удар по Краматорску: половина пятиэтажки разрушена до основания, есть погибший

Атака на Краматорск

Напомним, о мощном взрыве в Краматорске стало известно около 15:00. В центре города поднялся столб дыма.

После этого начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко подтвердил, что россияне ударили по городу. Он также сообщал о пострадавших.

К слову, в ночь на 31 июля российские оккупанты также атаковали многоэтажки в Киеве. Было известно, что из-за атаки врага пострадали более 100 человек.

При этом по состоянию на сейчас есть официальная информация о девяти погибших. Разбор завалов продолжается.