Удар по Краматорську: половина п'ятиповерхівки зруйнована вщент, є загиблий

Атака на Краматорськ

Нагадаємо, про потужний вибух у Краматорську стало відомо близько 15:00. У центрі міста здійнявся стовп диму.

Після цього начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко підтвердив, що росіяни вдарили по місту. Він також повідомляв про постраждалих.

До слова, у ніч на 31 липня російські окупанти також атакували багатоповерхівки в Києві. Було відомо, що через атаку ворога постраждали понад 100 осіб.

При цьому станом на зараз є офіційна інформація про дев'ятьох загиблих. Розбір завалів триває.