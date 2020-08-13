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УДАР Кличка обійшов всі інші партії на київських виборах, - Центр Разумкова

Київ, Четвер 13 серпня 2020 15:21
УДАР Кличка обійшов всі інші партії на київських виборах, - Центр Разумкова
Фото: Київрада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За партію "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% усіх опитаних

Чинний мер Києва Віталій Кличко і його партія "УДАР" є беззаперечними лідерами електоральних симпатій жителів столиці.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Якби найближчим часом відбувалися вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосувати.

На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки - Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) та Олександр Попов (відповідно 7% та 8%). Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%) і Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).

Водночас, за партію "УДАР Віталія Кличка" готові проголосувати 17% усіх опитаних, або 20% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за яку партію голосувати.

За партію "Слуга народу" готові проголосувати відповідно 13% та 15%, за партію "Опозиційна платформа - За життя" - відповідно 10% і 11,5%, за партію "Європейська солідарність" - відповідно 9% та 11%, за партію "Перемога Пальчевського" - відповідно 6% і 7%, за ВО "Батьківщина" - відповідно 5% і 5,5%, за партію "Сила і честь" - відповідно 5% і 5,5%.

УДАР Кличка обійшов всі інші партії на київських виборах, - Центр Разумкова

Опитування проведене Центром Разумкова з 24 липня по 2 серпня 2020 року в Києві методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, що за даними Центру Разумкова, на початку липня за партії "Слуга народу" та "Європейська солідарність" планували голосувати приблизно по 20% киян.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

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