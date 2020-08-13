УДАР Кличко обошел все остальные партии на киевских выборах, - Центр Разумкова

Фото: Киевсовет (РБК-Украина)

За партию "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 17% всех опрошенных

Действующий мэр Киева Виталий Кличко и его партия "УДАР" являются безоговорочными лидерами электоральных симпатий жителей столицы.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 36% всех опрошенных, или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать.

На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки - Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%). Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

В то же время, за партию "УДАР Виталия Кличко" готовы проголосовать 17% всех опрошенных, или 20% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за какую партию голосовать.

За партию "Слуга народа" готовы проголосовать соответственно 13% и 15%, за партию "Оппозиционная платформа - За життя" - соответственно 10% и 11,5%, за партию "Европейская солидарность" - соответственно 9% и 11%, за партию "Победа Пальчевского" - соответственно 6% и 7%, за ВО "Батькивщина" - соответственно 5% и 5,5%, за партию "Сила и честь" - соответственно 5% и 5,5%.

Опрос проведен Центром Разумкова с 24 июля по 2 августа 2020 года в Киеве методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным Центра Разумкова, в начале июля за партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" планировали голосовать примерно по 20% киевлян.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада назначила очередные местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.