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Удар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствий

18:27 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Удар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствий Фото: РФ атаковала Харьков (t.me/synegubov)
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В результате российского удара авиабомбами по Харькову пострадали более 50 человек. Также есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Он отметил, что "прилеты" были по промышленной зоне и рядом с жилой многоэтажкой.

По словам Синегубова, погибли мужчины в возрасте 62 и 35 лет. Один человек погиб в жилом доме, еще двое - в результате падения обломков дронов. Всего известно о пяти погибших.

Также известно о 53 пострадавших, среди которых трое детей. 11-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, а 15-летний мальчик в состоянии средней тяжести. У 15-летней девочки острая реакция на стресс.

Удар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствийУдар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствийУдар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствийУдар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствийУдар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствийУдар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствийУдар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствий

"Повреждены десятки жилых домов в нескольких локациях, гражданское предприятие, не менее 20 автомобилей. Общая площадь пожаров составляет около 15 тысяч квадратных метров", - добавил глава ОВА.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди. Полиция проводит поквартирный обход, чтобы проверить, есть ли еще люди, нуждающиеся в медицинской помощи.

Атака на Харьков

Напомним, об ударах россиян по Харькову стало известно около 14:40. С тех пор число пострадавших и погибших продолжало расти.

Мэр города Игорь Терехов отмечал, что в результате российской атаки повреждены более 30 многоэтажек и около 20 частных домов.

Он уточнял, что тела двух погибших были найдены под завалами швейного цеха.

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