Россияне атаковали Харьков КАБами: есть погибшие, 25 человек ранены

Российские войска днем 5 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате ударов есть пострадавшие, загорелись складские помещения, также повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, российские войска нанесли по Харькову по меньшей мере три удара управляемыми авиабомбами.

Попадание было зафиксировано в Слободском районе города.

Также после атаки загорелись складские помещения. Кроме того, повреждены жилые дома.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания КАБ в Слободском районе поврежден пятиэтажный дом.

"Пока известно об одной пострадавшей женщине. Все экстренные службы работают на месте атаки", - добавил он.

Кроме того, по словам Терехова, под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди.

Продолжается поисково-спасательная операция.

Позже мэр Харькова сообщил об одном погибшем человеке в результате российского удара. Еще 10 человек получили ранения.

По состоянию на 15:26 количество погибших возросло до 2. Также 25 человек получили ранения.

Кроме того, враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.