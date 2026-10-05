ua en ru
Пн, 05 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали Харьков КАБами: есть погибшие, 25 человек ранены

15:16 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали Харьков КАБами: есть погибшие, 25 человек ранены Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска днем 5 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате ударов есть пострадавшие, загорелись складские помещения, также повреждены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

По словам Игоря Терехова, российские войска нанесли по Харькову по меньшей мере три удара управляемыми авиабомбами.

Попадание было зафиксировано в Слободском районе города.

Также после атаки загорелись складские помещения. Кроме того, повреждены жилые дома.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания КАБ в Слободском районе поврежден пятиэтажный дом.

"Пока известно об одной пострадавшей женщине. Все экстренные службы работают на месте атаки", - добавил он.

Кроме того, по словам Терехова, под завалами в попавшем под обстрел жилом доме могут быть люди.

Продолжается поисково-спасательная операция.

Позже мэр Харькова сообщил об одном погибшем человеке в результате российского удара. Еще 10 человек получили ранения.

По состоянию на 15:26 количество погибших возросло до 2. Также 25 человек получили ранения.

Кроме того, враг ударил боевым дроном по заправке в Киевском районе.

Россияне вечером 4 октября атаковали Харьков баражующими боеприпасами "Бандероль". Один из них попал в многоквартирное здание в Индустриальном районе. В результате двойного удара погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Кроме того, 2 октября Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами сразу по двум районам Харькова - Слободскому и Немышлянскому. Один из ударовпришелся на жилой дом. В результате обстрела пострадали несколько десятков человек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Харьков Война России против Украины
Новости
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Аналитика
"Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Лоббирование – это влияние, у которого есть имя, адрес и подпись". Интервью с главой НАПК Виктором Павлущиком