Удар КАБами по Харкову: постраждалих вже понад 50, з'явилися фото наслідків
Внаслідок російського удару авіабомбами по Харкову постраждали понад 50 людей. Також є загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
Він зазначив, що "прильоти" були по промисловій зоні та поряд із житловою багатоповерхівкою.
За словами Синєгубова, загинули чоловіки віком 62 та 35 років. Одна людина загинула у житловому будинку, ще двоє – внаслідок падіння уламків дронів. Усього відомо про п'ятьох загиблих.
Також відомо про 53 постраждалих, серед яких троє дітей. 11-річна дівчинка перебуває у тяжкому стані, а 15-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. У 15-річної дівчинки гостра реакція на стрес.
"Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить близько 15 тисяч квадратних метрів", - додав глава ОВА.
Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть бути люди. Поліція проводить поквартирний обхід, щоб перевірити, чи є ще люди, які потребують медичної допомоги.
Атака на Харків
Нагадаємо, про удари росіян по Харкову стало відомо близько 14:40. З того часу кількість постраждалих та загиблих продовжувала зростати.
Мер міста Ігор Терехов зазначав, що внаслідок російської атаки пошкоджено понад 30 багатоповерхівок та близько 20 приватних будинків.
Він уточнював, що тіла двох загиблих знайшли під завалами швейного цеху.