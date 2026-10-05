Удар КАБами по Харкову: постраждалих вже понад 50, з'явилися фото наслідків

Внаслідок російського удару авіабомбами по Харкову постраждали понад 50 людей. Також є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

Він зазначив, що "прильоти" були по промисловій зоні та поряд із житловою багатоповерхівкою.

За словами Синєгубова, загинули чоловіки віком 62 та 35 років. Одна людина загинула у житловому будинку, ще двоє – внаслідок падіння уламків дронів. Усього відомо про п'ятьох загиблих.

Також відомо про 53 постраждалих, серед яких троє дітей. 11-річна дівчинка перебуває у тяжкому стані, а 15-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. У 15-річної дівчинки гостра реакція на стрес.

"Пошкоджено десятки житлових будинків у кількох локаціях, цивільне підприємство, щонайменше 20 автомобілів. Загальна площа пожеж становить близько 15 тисяч квадратних метрів", - додав глава ОВА.

Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, оскільки під завалами можуть бути люди. Поліція проводить поквартирний обхід, щоб перевірити, чи є ще люди, які потребують медичної допомоги.

Атака на Харків

Нагадаємо, про удари росіян по Харкову стало відомо близько 14:40. З того часу кількість постраждалих та загиблих продовжувала зростати.