Удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев: Axios узнало детали

Как сообщает издание, Израиль несколько месяцев планировал тщательно скоординированный удар по ядерной инфраструктуре Ирана. К операции были привлечены израильские военные, разведка (Моссад) и киберподразделения.

По словам израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, Израиль пытается ликвидировать ядерный потенциал и баллистические ракеты Ирана в ходе операции, которая может продлиться по меньшей мере несколько дней. Некоторые израильские чиновники говорили, что операция может занять недели.

Израиль также попытался ликвидировать иранских ученых-ядерщиков: около 25 ученых стали мишенью, и по меньшей мере двое из них на данный момент считаются погибшими. Под ударом оказалось и высшее военное руководство Ирана: сейчас погибшими считаются командующий Революционной гвардии, начальник военного штаба и еще один старший генерал.

Израильская операция включала не только авиаудары. По словам официальных лиц, оперативники разведывательной службы Моссад проводят тайные диверсионные операции на объектах противовоздушной обороны Ирана. Ожидается, что в ближайшие дни Израиль продолжит наносить удары по подземным ядерным объектам Ирана, а также по другим целям.

Идея операции, направленной одновременно на ракетную и ядерную программы Ирана, которые Нетаньяху назвал экзистенциальной угрозой для Израиля, возникла после того, как Иран нанес удар по Израилю в октябре. Указывая на быстрый рост ракетного арсенала Тегерана и ослабление иранской противовоздушной обороны после ответного удара Израиля, Нетаньяху приказал своим военным и разведывательным службам начать планирование новой операции.

Израильские военные говорят, что еще одним фактором стали разведданные об исследованиях и разработках в области ядерного оружия, которые указывают на то, что Иран может создать бомбу быстрее, если решит это сделать. Запланированное в Иране на ближайшие недели открытие нового подземного объекта по обогащению урана "добавило срочности".

Даже когда президент США Дональд Трамп пытался заключить с Ираном новую ядерную сделку, Израиль готовился к операции против Тегерана - собирал разведданные, размещал силы и средства, а также проводил учения. Это вызвало беспокойство некоторых чиновников в Белом доме, которые опасались, что Нетаньяху начнет действовать даже без "зеленого света" от Трампа.

Сам Трамп несколько раз за последние дни, в том числе за несколько часов до начала израильской операции, заявлял, что выступает против ударов по Ирану, которые могут подорвать ядерные переговоры. Но впоследствии после начала атаки израильские чиновники заявили журналистам, что все было согласовано с Вашингтоном.

Двое израильских чиновников рассказали Axios, что Трамп и его помощники лишь публично делали вид, что выступают против израильской атаки, но не выражали оппозиции в частных разговорах.

Помощники Нетаньяху говорили журналистам, что Трамп пытался затормозить израильский удар во время телефонного разговора в понедельник, 9 июня, хотя на самом деле речь шла о координации перед атакой, утверждают израильские чиновники. Американская сторона пока этого не подтвердила. После начала операции администрация Трампа дистанцировалась от действий Израиля, заявив, что США не причастны к операции, но в случае возмездия со стороны Ирана готовы защищать себя и союзника.

Степень разведывательной, логистической и оборонной поддержки операции Израиля со стороны США пока неизвестна.