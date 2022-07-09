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Удар по Харкову: серед поранених є дитина, нові подробиці атаки

Фото: з'явилися нові подробиці ракетного удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Серед поранених внаслідок ракетного удару є 12-річна дитина. Її та ще трьох постраждалих цивільних госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Нові дані про поранених

"Троє цивільних, серед них одна дитина, госпіталізовані до медичних установ. Ще 4 людям медики надали допомогу на місці", - написав Синєгубов.

Ракета вдарила між будинків

Як інформує "Суспільне", посилаючись на дані рятувальників, росіяни випустили по центру міста ракету типу "Іскандер".

"Ракета вдарила у двір між будинками. Одна житлова багатоквартирна двоповерхівка повністю зруйнована, друга частково обвалилася", - розповів речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

Разом з тим за словами місцевих жителів, у повністю зруйнованій двоповерхівці ніхто не проживав, звідти мешканці виїхали.

У Зеленського відреагували

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що удари російських військ по житловим кварталам є тактикою боягузів.

"Харків, Кривий Ріг. Черговий удар росіян по житлових кварталах наших міст, по мирних людях. На жаль, загинула молода дівчина…Для росіян - це і є поле бою. Тактика боягузів - бити по житлових будинках, школах, садочках. Бо вони не можуть перемогти на справжньому полі бою", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Харкова почули потужний вибух, при цьому повітряної тривоги в регіоні не було оголошено.

Додамо, також російські війська сьогодні вдарили і по житловому сектору Кривого Рогу, внаслідок чого загинули двоє людей.

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Харківракетный удар