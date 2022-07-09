Удар по Харькову: среди раненых есть ребенок, новые подробности атаки

Новые данные о раненых

"Трое гражданских, среди них один ребенок, госпитализированы в медицинские учреждения. Еще 4 людям медики оказали помощь на месте", - написал Синегубов.

Ракета ударила между домов

Как информирует "Суспільне", ссылаясь на данные спасателей, россияне выпустили по центру города ракету типа "Искандер".

"Ракета ударила во двор между домами. Одна жилая многоквартирная двухэтажка полностью разрушена, вторая частично обвалилась", - рассказал спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

Вместе с тем по словам местных жителей, в полностью разрушенной двухэтажке никто не проживал, оттуда жители выехали.

У Зеленского отреагировали

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что удары российских войск по жилым кварталам являются тактикой трусов.

"Харьков, Кривой Рог. Очередной удар российских по жилым кварталам наших городов, по мирным людям. К сожалению, погибла молодая девушка ... для российских - это и есть поле боя. Тактика трусов - бить по жилым домам, школам, садикам. Потому что они не могут одержать победу на настоящем поле боя", - отметил Ермак.

Напомним, сегодня утром жители Харькова услышали мощный взрыв, при этом воздушной тревоги в регионе не было объявлено.

Добавим, также российские войска сегодня ударили по жилому сектору Кривого Рога, в результате чего погибли два человека.

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